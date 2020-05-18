В Минске продавец косметики украла из магазина более трех тысяч белорусских рублей

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В ОБЭП Фрунзенского РУВД города Минска рассказали, что к ним обратился управляющий одной из сетей магазинов косметики, для выяснения, по какой причине из книги жалоб и предложений исчезла страница.

«Оперативникам удалось быстро установить, что страницу из книги жалоб и предложений вырвала 18-летняя продавец магазина. Девушку возмутила жалоба, которая была написана одной из посетительниц. Женщина оплатила товар по полной стоимости, но в чеке была указана скидка», — отметили в ОБЭП Фрунзенского района.

Специалисты выяснили, что недобросовестный продавец провела около 100 подобных скидок на покупки при помощи своей карты. Разницу в стоимости девушка забирала себе. Кроме этого, 18-летняя продавец забирала себе наличные деньги из кассы, по тем покупкам, когда клиенты отказывались от чеков.

Оперативники отметили, что к уголовной ответственности девушка не привлекалась ранее.