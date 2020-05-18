2020-05-18T20:14:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал закон об амнистии в год 75-летия Победы

Документ был подписан 18 мая
ИННА КОРСАК
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Президент 18 мая подписал закон об амнистии. Фото: belta.byПрезидент 18 мая подписал закон об амнистии. Фото: belta.by
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В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что 18 мая он подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Амнистия является проявлением гуманизма со стороны государства к гражданам, совершившим преступления, и объявляется, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории страны.

В законе были определены категории граждан, которые подлежат освобождению. Среди них одинокие женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети, беременные женщины, несовершеннолетние, лица пенсионного возраста, лица, получившие ранения в период прохождения службы, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и прочие категории осужденных и обвиняемых.

В МВД отметили, что на свободу выйдут около 5,4 тысяч человек.

Отдельным категориям осужденных, которые не подлежат полному освобождению от уголовной ответственности, сократят сроки наказания на один год. Число освобожденных составит около 6,4 тысяч человек. В связи с 75-летием Победы и руководствуясь гуманным подходом, в данную категорию попали те, кто осужден за коррупционные преступления и наркопреступления (за исключением совершеннолетних, осужденных за наркопреступления, совершенные в составе организованной группы либо с использованием лабораторного оборудования, а также повлекшие смерть человека).

В законе четко определяется перечь категорий граждан, которые совершили преступления и на которых амнистия распространяться не будет. К ним относятся лица, совершившие преступление против государства, причинившие тяжкие телесные повреждения, совершившие убийства, преступные деяния сексуального характера, осужденные к пожизненному заключению, приговоренные к смертной казни и другие.

Амнистия будет проходит в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

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