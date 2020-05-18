Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению

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Как отметили в исследовании, большинство детей действительно перестали посещать учебные заведения. Их около 70%. Родители многих школьников положительно отреагировали на дистанционное обучение — 69%.

Среди основных преимуществ дистанционного обучения отметили доступность знаний и свободу обучения. Среди недостатков — контроль качества усвоения материала и невозможность общения.

Несмотря на то, что родители положительно отреагировали на дистанционное обучение, многие из них отметили, что белорусская система образования, на данный момент, не готова.

К интересному выводу пришли исследователи. Как оказалось, родители из больших городов с негативом относятся к дистанционному обучению. А из небольших городов — положительно. Те же, кто проживают в маленьких населенных пунктах — нейтрально.

Основная сложность при дистанционном обучении — самостоятельность и организованность школьника.

Многие родители также отметили отсутствие специально выделенного места для занятий и наличие компьютера. Те, у кого высокий уровень доходов, могут себе это позволить. Те, у кого низкий уровень — нет.