2020-05-18T21:50:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению

В ЮНИСЕФ подвели итоги первой волны дистанционного обучения в Беларуси
ИННА КОРСАК
Поделиться:
ЮНИСЕФ провели исследование первой волны дистанционного обучения в Беларуси. Фото: sputnik.byЮНИСЕФ провели исследование первой волны дистанционного обучения в Беларуси. Фото: sputnik.by
Изменить размер текста:

Как отметили в исследовании, большинство детей действительно перестали посещать учебные заведения. Их около 70%. Родители многих школьников положительно отреагировали на дистанционное обучение — 69%.

Среди основных преимуществ дистанционного обучения отметили доступность знаний и свободу обучения. Среди недостатков — контроль качества усвоения материала и невозможность общения.

Несмотря на то, что родители положительно отреагировали на дистанционное обучение, многие из них отметили, что белорусская система образования, на данный момент, не готова.

К интересному выводу пришли исследователи. Как оказалось, родители из больших городов с негативом относятся к дистанционному обучению. А из небольших городов — положительно. Те же, кто проживают в маленьких населенных пунктах — нейтрально.

Основная сложность при дистанционном обучении — самостоятельность и организованность школьника.

Многие родители также отметили отсутствие специально выделенного места для занятий и наличие компьютера. Те, у кого высокий уровень доходов, могут себе это позволить. Те, у кого низкий уровень — нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей доставлен в медучреждение
Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению
Лукашенко подписал закон об амнистии в год 75-летия Победы
В Минске продавец косметики украла из магазина более трех тысяч белорусских рублей
Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус
Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?
Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь пятого июня
В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки
Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег
Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу
Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн
Беларусь хочет взять два кредита у Китая
Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%