В Минске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей доставлен в медучреждение

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В Телеграм-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что водитель, двигаясь на перекрестке с круговым движением, нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем. Водитель был доставлен в медучреждение.

«Водитель автомобиля «Ровер» выехал на круг площади Бангалор. Он двигался по второй полосе и проигнорировал требование дорожного знака и дорожной разметки. Водитель начал выезжать на ул. Богдановича в направлении ул. Некрасова, смещаясь на первую полосу, по которой ехал автомобиль «Рено», — отметили в ГАИ.

Легковые автомобили столкнулись. Водитель «Рено» врезался в дерево, выехав за пределы полосы движения. Он доставлен в медучреждение.

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