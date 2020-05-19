Посмотрите, на новый футбольный стадион, который в Минске построят к 2023 году

С натуральным травяным полем по требованиям ФИФА и VIP-зоной со скайбоксами

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Фотографии новой уникальной футбольной арены, которая всего через пару лет должна появиться в Минске, опубликовали в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.

Что известно о новом национальном стадионе?

Концепция стадиона отражает белорусско-китайскую дружбу. Фото: Мингорисполком.

Футбольное поле построят в соответствии с требованиями ФИФА, что в перспективе означает, что в Минске сможет пройти, например, Чемпионат мира по футболу. Поле займет площадку размером 105 на 68 метров, а вспомогательная зона разместиться на поверхности 125 на 85 метров. Покрытие – натуральная трава, хорошее состояние его будет поддерживаться за счет встроенной системы-автоматики полива и подогрева.

Трибуны будут состоять из двух ярусов, между которыми уместят VIP-зону со скайбоксами. В целом стадион будет рассчитан на 33 тысячи зрителей. Общая его площадь – 48 тысяч квадратных метров, а высота более 38,5 метра.

Травяное поле будет "питаться" встроенной автоматической системой полива и обогрева. Фото: Мингорисполком.

– Концепция Минского национального футбольного стадиона – дружба Беларуси и Китая, схожая с подходами к строительству здания бассейна международного стандарта. Территория выполненая в красно-белом цвете плюс зеленая зона вокруг будут отражать национальный белорусский стиль. А в плавающих линиях фасада, словно соединяющих две дружественные страны, воплотиться инициатива «Один пояс, один путь», – пояснили городские власти Минска.

По задумке дизайнеров вокруг стадиона - оборудованные дорожки для занятия спортом простых горожан. Фото: Мингорисполком.

Планируется, что строительство будет окончено уже к 2023 году.

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