По указу Лукашенко более 1 миллиона рублей получат одаренные учащиеся и студенты

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Александр Лукашенко утвердил принятое советом спецфонда президента решение о соцподдержке одаренных студентов и учащихся. Об этом сообщила его пресс-служба 18 мая.

Президентским указом стипендии назначаются в этом году 199 студентам и курсантам вузов. Также выделены денежные премии и поощрительные стипендии для победителей олимпиад. Например, для выигравших XVI Международную Жаутыковскую олимпиаду по математике, физике и информатике и Международную студолимпиаду в области информатики и программирования за 2019 год назначили стипендии либо премии с вручением нагрудных знаков лауреатов президентского фонда. А уже победители на Международной олимпиаде школьников по физике, химии и математике прошлого года и призеры олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», ХХІ Республиканского турнира юных математиков поощрены денежными премиями.

- Всего для обеспечения адресной господдержки одаренных учащихся и студентов, а также создания благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы из резервного фонда главы государства из республиканского бюджета направлено свыше 1 миллиона белорусских рублей, - подчеркнули в пресс-службе президента.

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