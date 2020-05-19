Пойманный в Беларуси с гашишем россиянин оказался участником международной наркогруппировки

Мужчину задержали в Каменном Логе, когда под видом элитного табака он хотел провезти в Беларусь почти 60 кило наркотиков

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего россиянина, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба УСК по Гродненской области.

Так, более года назад, в феврале 2019 года, в Каменном Логе был задержан подозреваемый. При проверке мужчина сказал, что везет в личном авто партию элитного табака, на самом же деле в тайниках была выявлена крупная партия наркотического вещества - свыше 59 килограммов гашиша. Следователи выяснили, что наркотики он вез из Литвы, собираясь реализовать затем на территории России.

В тайниках машины задержанного было найдено более 59 килограммов гашиша. Фото: УСК по Гродненской области.

- Во время расследования отправлялись запросы российским и польским коллегам, велось тесное сотрудничество с Интерполом. Так как выяснилось, что арестованный в Беларуси наркодилер с 2016 года является членом крупной транснациональной преступной группы, действующей не только в СНГ, но и в Европе. В ОПГ, реализующей психотропы в России, был ряд участников со своими ролями: от поставщиков и курьеров до сбытчиков, - пояснили в УСК.

Задержанному россиянину предъявили обвинение по нескольким статьям, он находится под стражей.

Дело передано в прокуратуру.

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