2020-05-19T09:32:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко возглавит саммит ЕАЭС на видеоконференции

Из-за пандемии коронавируса общаться главы стран будут удаленно, хотя белорусский президент предлагал очную встречу
Надежда БУТОВИЧ
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Лидеры ЕАЭС разработают план на ближайшие 5 лет, общаясь удаленно из-за пандемии. Фото: belta.by.Лидеры ЕАЭС разработают план на ближайшие 5 лет, общаясь удаленно из-за пандемии. Фото: belta.by.
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Во вторник, 19 мая, в формате видеоконференции пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, проинформировала belta.by. Председательствовать на саммите, как и было запланировано, будет глава Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, пройти совещание должно было в Минске в очном формате, но это стало практически невозможно из-за пандемии COVID-19.

На повестке видеосаммита поставлены десять вопросов: от стратегического развития на ближайшую пятилетку до основных ориентиров макроэкономической политики стран. Также будет озвучен годовой отчет ЕЭК о трансграничных рынках, мерах и правилах конкуренции.

- На конференции речь также пойдет о дорожной карте интеграционного развития, а именно 330 позициях, включающих меры и механизмы для его реализации. При выполнении этого перечня предусмотрены разработка и подписание еще 13 международных соглашений и 25 корректировок в договор о союзе, которые повлекут и изменения в национальные законодательные акты, - уточнили в пресс-службе ЕЭК.

Предыдущее внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета также в формате видеообщения проходило менее месяца назад, 23 апреля.

По итогам майской конференции должен быть утвержден план стратегического направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

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Во время видеоконференции с лидерами ЕАЭС Лукашенко позвал их приехать на очередное заседание в Минск в мае.

Также белорусский президент обратил внимание на «сигналы голода населения» в мире (подробности).

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