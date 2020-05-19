Александр Лукашенко возглавит саммит ЕАЭС на видеоконференции

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Во вторник, 19 мая, в формате видеоконференции пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, проинформировала belta.by. Председательствовать на саммите, как и было запланировано, будет глава Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, пройти совещание должно было в Минске в очном формате, но это стало практически невозможно из-за пандемии COVID-19.

На повестке видеосаммита поставлены десять вопросов: от стратегического развития на ближайшую пятилетку до основных ориентиров макроэкономической политики стран. Также будет озвучен годовой отчет ЕЭК о трансграничных рынках, мерах и правилах конкуренции.

- На конференции речь также пойдет о дорожной карте интеграционного развития, а именно 330 позициях, включающих меры и механизмы для его реализации. При выполнении этого перечня предусмотрены разработка и подписание еще 13 международных соглашений и 25 корректировок в договор о союзе, которые повлекут и изменения в национальные законодательные акты, - уточнили в пресс-службе ЕЭК.

Предыдущее внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета также в формате видеообщения проходило менее месяца назад, 23 апреля.

По итогам майской конференции должен быть утвержден план стратегического направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

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