«Просим сократить количество гостей до 10 человек». Как проходят свадьбы в одном из минских загсов
Руководитель Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина говорит, что на май пока запланировано больше регистраций, чем в 2019 году. В апреле свадеб было мало - отчасти это связано и с Великим постом.
- В первые выходные после того, как он закончился, работали без обеда, так как было много желающих стать мужем и женой. От брони на летние месяцы пока никто не отказывался, - цитирует Юлию Кочину belta.by.
А вот свадьбы с иностранцами переносят или отменяют. В загсе молодоженам напоминают, что иностранцы, которые приезжают в Беларусь, 14 дней должны находиться на самоизоляции.
- Призываем пары соблюдать это предписание и проявлять сознательность при выборе даты свадьбы.
Во время подготовки к свадьбе жениха и невесту просят уменьшить количество гостей на официальной церемонии до 10 - 12 человек и соблюдать безопасную дистанцию.
- И молодожены в большинстве своем прислушиваются к рекомендациям, хотя в последние годы мы заметили такую тенденцию: церемония заключения брака становится праздником для двоих, - отметила Юлия Кочина.
Носить медицинскую маску молодожены не стесняются: многие ждут церемонию в средствах защиты и снимают на время регистрации.
Во Дворце гражданских обрядов проводят дезобработку помещений, уделяют внимание при уборке также подставкам для колец и ручкам для подписи.
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»