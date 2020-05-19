2020-05-19T09:28:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Просим сократить количество гостей до 10 человек». Как проходят свадьбы в одном из минских загсов

Молодожены продолжают бронировать даты на лето, переносят или отменяют чаще всего свадьбы с иностранцами
Полина СВЕТЛОВА
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От свадеб во время пандемии отказываются не многие - на май пока запланировано больше регистраций, чем в 2019 году. Фото: pixabay.comОт свадеб во время пандемии отказываются не многие - на май пока запланировано больше регистраций, чем в 2019 году. Фото: pixabay.com
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Руководитель Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина говорит, что на май пока запланировано больше регистраций, чем в 2019 году. В апреле свадеб было мало - отчасти это связано и с Великим постом.

- В первые выходные после того, как он закончился, работали без обеда, так как было много желающих стать мужем и женой. От брони на летние месяцы пока никто не отказывался, - цитирует Юлию Кочину belta.by.

А вот свадьбы с иностранцами переносят или отменяют. В загсе молодоженам напоминают, что иностранцы, которые приезжают в Беларусь, 14 дней должны находиться на самоизоляции.

- Призываем пары соблюдать это предписание и проявлять сознательность при выборе даты свадьбы.

Во время подготовки к свадьбе жениха и невесту просят уменьшить количество гостей на официальной церемонии до 10 - 12 человек и соблюдать безопасную дистанцию.

- И молодожены в большинстве своем прислушиваются к рекомендациям, хотя в последние годы мы заметили такую тенденцию: церемония заключения брака становится праздником для двоих, - отметила Юлия Кочина.

Носить медицинскую маску молодожены не стесняются: многие ждут церемонию в средствах защиты и снимают на время регистрации.

Во Дворце гражданских обрядов проводят дезобработку помещений, уделяют внимание при уборке также подставкам для колец и ручкам для подписи.

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