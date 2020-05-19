2020-05-19T10:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Вслед за лекарством есть и вакцина: в США заявили об успешных испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19

Больше месяца препарат тестировали на людях
Надежда БУТОВИЧ
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Найден препарат, который может стать вакциной от коронавируса. Фото: modernatx.com.Найден препарат, который может стать вакциной от коронавируса. Фото: modernatx.com.
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Руководство американской биотехнологической компании Moderna (Кембридж, штат Массачусетс) заявило о позитивном прохождении первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19.

На сайте компании в отчетах подробно отражаются все этапы проводимых исследований, включая данные об иммуногенности в зависимости от вводимых доз.

Так, в понедельник, 18 мая, в Moderna объявили о получении позитивных данных после завершения первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат тестировался на группе добровольцев начиная с апреля 2020 года.

- После введения препарата mRNA-1273 количество антител в крови добровольцев в зависимости от дозы или превышало соответствующий показатель (в крови переболевших коронавирусом. - Ред.), или находилось на том же уровне. Что позволяет считать mRNA-1273 кандидатом на вакцину против нового коронавируса SARS-CoV-2, - подчеркивается в заявлении ученых.

По первоначальным данным, препарат переносится людьми без осложнений и в целом является безопасным. Планируется, что к финальной стадии протокола клинических испытаний компания приступит уже в июле 2020 года.

В Reuters отметили, что после обнародования коммюнике акции компании Moderna взлетели на 25%.

Напомним, ранее другая американская компания заявляла об обнаружении уникального антитела, побеждающего коронавирус, ученые назвали его «100-процентным лекарством от COVID-19».

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