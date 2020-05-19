«Попросил перейти на сайт банка - и похитил 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро». МВД - о популярных схемах воровства денег со счетов

Не переходите по сомнительным ссылкам на сайты банков и не сообщайте никому трехзначный код на обороте карты Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Если у вас украли деньги после того, как вы сообщили данные своей карточки третьим лицам, банки могут отказаться возвращать вам эту сумму

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В этом году в МВД зарегистрировали больше 3 тысяч преступлений в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба ведомства. Примерно третья часть из них - хищения со счетов с использованием реквизитов банковских карточек. Причем в большинстве случаев владельцы карточек сами передают реквизиты, сообщают малознакомым людям пароли, которые приходят в виде смс, и другую информацию, которая нужна для списания денег со счетов.

Чтобы получить эту информацию, преступники используют разные способы. Самый распространенный - выманивание данных от имени работников банка или под предлогом перевода денег на покупку какой-то вещи.

Часто потерпевшему отправляют ссылки на фишинговые (мошеннические) системы интернет-банкинга, которые имитируют легальные банковские сайты или популярные онлайн-сервисы.

Так, в конце прошлого года в Молодечно кибермошенник обманул женщину, похитив с ее карт-счета 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро. Он написал ей в мессенджере о том, что хочет приобрести телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку. Дальше мужчина попросил передать ему реквизиты карточки якобы для того, чтобы перечислить на счет женщины деньги. Пояснил, что операция не прошла, и предложил потерпевшей перейти по ссылке на сайт банка - конечно, сайт оказался фишинговым.

В феврале прошлого года злоумышленник, которого пока не нашли, узнал реквизиты карты минчанина и похитил с его карт-счета больше 16 тыс. рублей. А у жителя Речицы таким же способом украли почти 7 тыс. рублей и 4 тыс. долларов.

Как себя обезопасить?

Вот простые рекомендации от МВД, которые помогут сохранить ваши деньги:

- ни под каким предлогом не сообщайте никому реквизиты карты и не отправляйте их фотографии в интернете;

- не распространяйте на сомнительных сайтах свои персональные данные: номер паспорта, личный номер, мобильный телефон, адрес, логин/пароль доступа к системе «Интернет-банкинг»;

- не сообщайте данные, которые пришли в виде смс-сообщений: сеансовые пароли, код авторизации, пароль 3-D Seсure;

- для покупок в интернете используйте только проверенные официальные сайты;

- оформите отдельную карту для онлайн-покупок, выезда за границу и не храните на ней большие суммы. Для карты, которую используете в Беларуси, рекомендуется ограничить возможность ее использования за пределами страны;

- скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты (CVV/CVC), предварительно сохранив его;

- вводите логин и пароль к системе «Интернет-банкинг» только на официальном сайте или в мобильном приложении банка;

- используйте двухфакторную аутентификацию, услугу 3-D Seсure, установите лимиты на максимальные суммы операций, подключите смс-оповещение о проведении операций по карте;

- ни в коем случае не переходите в систему «Интернет-банкинг» по ссылкам, отправленным по электронной почте, присланным в социальных сетях и мессенджерах;

- не пользуйтесь системой «Интернет-банкинг» на чужих компьютерах или мобильных устройствах;

- если потеряли карту или у вас ее украли, сразу обратитесь в банк, чтобы ее заблокировали;

- при обнаружении несанкционированного списания денежных средств с карт-счета незамедлительно обратитесь с заявлением в банк для их возврата по принципу нулевой ответственности.

Сотрудникам банков не нужно знать реквизиты вашей карточки. Если вы получили тревожный звонок от человека, который представился сотрудником банка, лучше перезвонить туда и уточнить все детали. Если у вас украли деньги после того, как вы сообщили данные своей карточки третьим лицам, банки могут отказаться возвращать вам деньги.