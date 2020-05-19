«Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»: Иван Ургант заявил, что с белорусского футбола невозможно слезть

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Вечером 18 мая в эфире «Вечернего Урганта» поговорили о белорусском футболе.

В приподнятом настроении российский ведущий начал очередное шоу с обсуждения… белорусского футбола. О спорте шоумен заговорил в контексте пандемии коронавируса и карантина, точнее выхода из него.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в немецкой «Бундеслиге» возобновились игры сезона, но с ограничениями для футболистов: без рукопожатий, объятий и плевков. В белорусском же чемпионате по-прежнему ничего не запрещается, да и во время пандемии он не прекращался, как чемпионаты в других странах, а, наоборот, транслировался на весь мир. Напомним, еще в марте 2020 года «Матч ТВ» выкупил права на показ чемпионата Беларуси.

Видимо, на этом «футбольном безрыбье» на белорусские игры подсел и Иван Ургант. Пошутивший, что мир начинает выходить из карантина и первыми возобновили работу самые жизненно необходимые отрасли – чемпионаты по футболу. Так ведущий рассказал о старте Бундеслиги и о том, как в отсутствии болельщиков заполняют стадионы: кто-то картонными макетами, а кто-то надувными куклами.

– Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу. Потому что сейчас весь мир подсел на белорусский футбол. А с него невозможно слезть! – подчеркнул Ургант. – Мить, ты за кого болеешь?

– Торпедо «БелАЗ!», – ответил Хрусталев.

– Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»!, – заявил шоумен.

– Еу, хороший середнячок, – пояснил разбирающийся в белорусском футболе соведущий.

– Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе, – сказал Ургант, что ему нравится в белорусском футболе.

Посмотрите прикрепленное видео с 1.51 минуты, и может быть вы тоже станете фанатом «Ислочи».

Теперь ответ за белорусской командой!

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