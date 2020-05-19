2020-05-19T10:24:30+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»: Иван Ургант заявил, что с белорусского футбола невозможно слезть

В эфире передачи «Вечерний Ургант» поговорили о коронавирусе, футболе и секс-куклах [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Иван Ургант рассказал, за что он любит белорусски футбол. Фото: yandex.ru.Иван Ургант рассказал, за что он любит белорусски футбол. Фото: yandex.ru.
Изменить размер текста:

Вечером 18 мая в эфире «Вечернего Урганта» поговорили о белорусском футболе.

В приподнятом настроении российский ведущий начал очередное шоу с обсуждения… белорусского футбола. О спорте шоумен заговорил в контексте пандемии коронавируса и карантина, точнее выхода из него.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в немецкой «Бундеслиге» возобновились игры сезона, но с ограничениями для футболистов: без рукопожатий, объятий и плевков. В белорусском же чемпионате по-прежнему ничего не запрещается, да и во время пандемии он не прекращался, как чемпионаты в других странах, а, наоборот, транслировался на весь мир. Напомним, еще в марте 2020 года «Матч ТВ» выкупил права на показ чемпионата Беларуси.

Видимо, на этом «футбольном безрыбье» на белорусские игры подсел и Иван Ургант. Пошутивший, что мир начинает выходить из карантина и первыми возобновили работу самые жизненно необходимые отрасли – чемпионаты по футболу. Так ведущий рассказал о старте Бундеслиги и о том, как в отсутствии болельщиков заполняют стадионы: кто-то картонными макетами, а кто-то надувными куклами.

– Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу. Потому что сейчас весь мир подсел на белорусский футбол. А с него невозможно слезть! – подчеркнул Ургант. – Мить, ты за кого болеешь?

Торпедо «БелАЗ!», – ответил Хрусталев.

– Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»!, – заявил шоумен.

– Еу, хороший середнячок, – пояснил разбирающийся в белорусском футболе соведущий.

– Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе, – сказал Ургант, что ему нравится в белорусском футболе.

Посмотрите прикрепленное видео с 1.51 минуты, и может быть вы тоже станете фанатом «Ислочи».

Теперь ответ за белорусской командой!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите на новый футбольный стадион, который строят в Минске.

На 33 тысячи зрителей и с VIP-сектором (подробности).

Вечерний Ургант. 1305 выпуск от 18.05.2020.

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
С 5 июня наличку с карты можно будет снять в кассе магазина
ЦИК зарегистрировал инициативную группу Натальи Кисель
С Петришенко по правую руку: стало известно, кто вместе с Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС от Беларуси
В двух районах Витебской области - 322 случая COVID-19
Видеофакт. В Молодечно очевидец вынес из горящего здания 60-летнюю женщину
Сегодня в Минске разыграют 100 тысяч рублей и другие крупные призы
«Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»: Иван Ургант заявил, что с белорусского футбола невозможно слезть
«Попросил перейти на сайт банка - и похитил 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро». МВД - о популярных схемах воровства денег со счетов
Вслед за лекарством есть и вакцина: в США заявили об успешных испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19
«Просим сократить количество гостей до 10 человек». Как проходят свадьбы в одном из минских загсов
Александр Лукашенко возглавит саммит ЕАЭС на видеоконференции
Пойманный в Беларуси с гашишем россиянин оказался участником международной наркогруппировки
По указу Лукашенко более 1 миллиона рублей получат одаренные учащиеся и студенты
Посмотрите на новый футбольный стадион, который в Минске построят к 2023 году
В Минске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей доставлен в медучреждение
Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению
Лукашенко подписал закон об амнистии в год 75-летия Победы
В Минске продавец косметики украла из магазина более 3 тысяч белорусских рублей
Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус
Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?
Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь 5 июня
В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки
Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег
Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу
Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн
Беларусь хочет взять два кредита у Китая
Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%