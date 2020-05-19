Сегодня в Минске разыграют 100 тысяч рублей и другие крупные призы

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 мая, в Минске разыграют суперпризы 142-го тура игры «Удача в придачу!». На кону - 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей.

Кто может претендовать на победу? Все покупатели магазинов «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили игровые коды за свои покупки с 20 апреля по 17 мая.

Кстати, ранее игровые коды участников этого тура уже испытали удачу во время розыгрышей денежных призов, которые проходили каждые четыре дня. А сегодня все они сыграют во второй раз!

Главный приз поможет разыграть 11-я ракетка мира по рейтингу женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, одна из самых известных белорусских спортсменок Арина Соболенко.

Смотрите прямой эфир розыгрыша на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20. Счастливчиков этого тура определят в столичном гипермаркете «Евроопт» по адресу ул. Казимировская, 6.

Желаем удачи!