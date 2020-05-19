2020-05-19T10:25:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Минске разыграют 100 тысяч рублей и другие крупные призы

Обладателя главного приза определит теннисистка Арина Соболенко
Поделиться:
Главный приз разыграет Арина СоболенкоГлавный приз разыграет Арина Соболенко
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 мая, в Минске разыграют суперпризы 142-го тура игры «Удача в придачу!». На кону - 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей.

Кто может претендовать на победу? Все покупатели магазинов «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили игровые коды за свои покупки с 20 апреля по 17 мая.

Кстати, ранее игровые коды участников этого тура уже испытали удачу во время розыгрышей денежных призов, которые проходили каждые четыре дня. А сегодня все они сыграют во второй раз!

Главный приз поможет разыграть 11-я ракетка мира по рейтингу женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, одна из самых известных белорусских спортсменок Арина Соболенко.

Смотрите прямой эфир розыгрыша на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20. Счастливчиков этого тура определят в столичном гипермаркете «Евроопт» по адресу ул. Казимировская, 6.

Желаем удачи!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
С 5 июня наличку с карты можно будет снять в кассе магазина
ЦИК зарегистрировал инициативную группу Натальи Кисель
С Петришенко по правую руку: стало известно, кто вместе с Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС от Беларуси
В двух районах Витебской области - 322 случая COVID-19
Видеофакт. В Молодечно очевидец вынес из горящего здания 60-летнюю женщину
Сегодня в Минске разыграют 100 тысяч рублей и другие крупные призы
«Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»: Иван Ургант заявил, что с белорусского футбола невозможно слезть
«Попросил перейти на сайт банка - и похитил 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро». МВД - о популярных схемах воровства денег со счетов
Вслед за лекарством есть и вакцина: в США заявили об успешных испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19
«Просим сократить количество гостей до 10 человек». Как проходят свадьбы в одном из минских загсов
Александр Лукашенко возглавит саммит ЕАЭС на видеоконференции
Пойманный в Беларуси с гашишем россиянин оказался участником международной наркогруппировки
По указу Лукашенко более 1 миллиона рублей получат одаренные учащиеся и студенты
Посмотрите на новый футбольный стадион, который в Минске построят к 2023 году
В Минске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей доставлен в медучреждение
Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению
Лукашенко подписал закон об амнистии в год 75-летия Победы
В Минске продавец косметики украла из магазина более 3 тысяч белорусских рублей
Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус
Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?
Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь 5 июня
В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки
Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег
Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу
Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн
Беларусь хочет взять два кредита у Китая
Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%