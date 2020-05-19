Видеофакт. В Молодечно очевидец вынес из горящего здания 60-летнюю женщину
Сильный пожар произошел в райцентре Минской области в минувший понедельник, 18 мая. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание началось утром на улице Замковой в Молодечно. Около 10.00 сообщение о возгорании деревянной хозпостройки во дворе частного дома поступило спасателям. На ликвидацию выехали сразу несколько машин МЧС.
- К моменту прибытия подразделений деревянный сарай был объят пламенем. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, но постройка уничтожена огнем полностью. До прибытия пожарных в горящем помещении очевидец обнаружил женщину, ее с диагнозом "отправление продуктами горения" и ожогами 4% тела госпитализировали, - прокомментировали в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавшая женщина не была хозяйкой дома, она самостоятельно проникла в хозпостройку до начала пожара.
Сейчас выясняются причины возгорания.
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Пожар Молодечно 18 05 2020.
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