2020-05-19T11:13:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Молодечно очевидец вынес из горящего здания 60-летнюю женщину

Пострадавшую с ожогами доставили в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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В Молодечно по непонятным причинам загорелся сарай во дворе частного дома. Фото: МЧС.В Молодечно по непонятным причинам загорелся сарай во дворе частного дома. Фото: МЧС.
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Сильный пожар произошел в райцентре Минской области в минувший понедельник, 18 мая. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание началось утром на улице Замковой в Молодечно. Около 10.00 сообщение о возгорании деревянной хозпостройки во дворе частного дома поступило спасателям. На ликвидацию выехали сразу несколько машин МЧС.

- К моменту прибытия подразделений деревянный сарай был объят пламенем. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, но постройка уничтожена огнем полностью. До прибытия пожарных в горящем помещении очевидец обнаружил женщину, ее с диагнозом "отправление продуктами горения" и ожогами 4% тела госпитализировали, - прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавшая женщина не была хозяйкой дома, она самостоятельно проникла в хозпостройку до начала пожара.

Сейчас выясняются причины возгорания.

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Пожар Молодечно 18 05 2020.

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