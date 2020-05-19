В двух районах Витебской области - 322 случая COVID-19

По словам главврача Полоцкой ЦГБ Александра Стомы, в регионе с начала года выявили 708 случаев пневмонии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Случаи заражения коронавирусом есть и на предприятии «Нафтан» - инфицированным работникам выплатят компенсацию

Изменить размер текста: A A

Последнюю информацию о коронавирусе в Полоцке и Новополоцке собрал gorod214.by.

Так, в Полоцке и Полоцком районе с начала года у 115 человек подтвердили коронавирус - об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании у председателя райисполкома Игоря Марковича.

По словам главврача Полоцкой ЦГБ Александра Стомы, в регионе с начала года выявили 708 случаев пневмонии. Коронавирусом же заразились 113 взрослых и двое детей. Стационарно лечат 68 пациентов с пневмонией (65 взрослых, трое детей), трое - на аппарате ИВЛ, пишет pvestnik.by.

В Новополоцке на 18 мая было 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом телеканалу «Звязда» рассказал зампредседателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин. 9 человек скончались - у них был коронавирус и множественные хронические заболевания, отмечают в исполкоме.

Случаи заражения коронавирусом есть и на крупном предприятии «Нафтан» - об этом сказано на сайте корпоративной газеты.

Работникам, которые заразились COVID-19, выплатят компенсацию: от 1000 при легком течении до 5000 рублей в случае смерти. Человек получит компенсацию, если случайное заражение коронавирусной инфекцией повлекло за собой временное расстройство здоровья (лечение дома или в больнице), инвалидность либо смерть работника.

Если больной лечился до 21 дня включительно, он получит 1000 рублей, если болезнь длилась больше трех недель - 1250 рублей. Если болезнь привела к инвалидности III группы, выплата составит 2500 рублей; II группы (рабочей) - 3000 рублей; II группы (нерабочей) - 4000 рублей; I группы - 5000 рублей. В случае смерти также выплачивать будут 5000 рублей