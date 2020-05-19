С Петришенко по правую руку: стало известно, кто вместе с Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС от Беларуси
Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 19 мая, будет проходить видеоконференция саммита ЕАЭС, которую возглавит президент Беларуси Александр Лукашенко.
До начала заседания Telegram-канал «Пул Первого» приоткрыл некоторые секреты предстоящего собрания. Стало известно, что вместе с Александром Лукашенко будут участвовать в видеосаммите еще восемь белорусских чиновников.
По правую руку от президента сядет вице-премьер Игорь Петришенко, другие участники: главы Минтранса, Минфина, Минэкономики, МАРТа, МИДа и Минэнерго. Уточняется, что участвовать будет и Владимир Семашко, правда, находиться посол Беларуси в России будет при этом в Москве.
План рассадки белорусских участников саммита ЕАЭС. Фото: Telegram "Пул Первого".
В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали также фото из зала, где пройдет видеоконференция, листок для записей, подписанный Петришенко, а еще план рассадки удаленного саммита, где действительно Игорь Петришенко располагается справа, а Владимир Макей - по левую руку от белорусского президента.
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