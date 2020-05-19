ЦИК зарегистрировал инициативную группу Натальи Кисель

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ЦИК 19 и 20 мая регистрирует инициативные группы. Пятый номер получила группа Натальи Кисель. Она 1969 года рождения, работает замдиректора ЧТУП "Кисель В.В.", не состоит в партии.

Наталья Кисель живет в Минске, ее инициативную группу возглавит Сергей Штода. Напомним, в 2015 году он выступал за частичную амнистию по штрафам в системе BelToll.

В группе Натальи Кисель 147 человек. Напомним, для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей.

Группу Елены Ашихминой не зарегистрировали на основании того, что, обзвонив 10 человек из потенциальной инициативной группы, нашли нескольких человек, которые, по словам членов ЦИК, не давали своего согласия на включение в этот список.

- Лично мною 100 человек были обзвонены, я за каждого ручаюсь, все данные перепроверяла лично, все ждали звонков от ЦИКа, все были в курсе, - ответила Елена Ашихмина.

Не получила регистрацию и группа Жанны Романовской. К слову, она пыталась участвовать в выборах 2015 года. Члены ЦИК ее вспомнил теплым словом.

- Очаровашка Жанна Николаевна! Так и хочется зарегистрировать, сама не дает. Взяла старые списки, - отреагировала глава ЦИК Лидия Ермошина

Отказано и машинисту насосных установок КУП «Жодинский водоканал» Дмитрию Кудравцу.

15 мая в ЦИК был последний день приема документов на регистрацию инициативных групп. На этих выборах 2020 года случился рекорд - подано 55 заявлений.

Президентские выборы назначены на 9 августа.