С 5 июня наличку с карты можно будет снять в кассе магазина

Но только в сельских магазинах и торговых точках вне населенных пунктов, всей страны нововведение коснется с 1 января 2022 года

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За одну операцию можно будет снять не больше 135 рублей. Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

В сельских магазинах малых городских поселениях и на территории вне населенных пунктов такая возможность появится с 5 июня. По всей стране – только через два года, с 1 января 2020.

Постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Постановление вступит в силу с 5 июня.

Такая услуга давно действует в США, Великобритании, Германии. Где-то она платная, а где-то - нет. В Беларуси введение такой услуги обсуждают с прошлого года. Планировалось, что деньги с карты в кассе магазина можно будет снимать уже с 1 января. Как поясняли «Комсомолке» в «Вычислительном центре Белкоопсоюза», постановление разрешает проводить такую услугу, но не обязывает магазины ее оказывать.

- Не все кассовое оборудование, которое стоит сейчас в торговых точках, сможет поддерживать этот функционал. Новую кассовую операцию - снятие наличных средств - в компьютерных кассовых системах будет ввести достаточно просто. Но тем же производителям кассового оборудования и разработчикам программного обеспечения понадобится время на доработку. В обычных же кассах, где нет сканера штрихкода, а сумма вводится вручную, сделать это будет проблематично. В таком случае магазину нужно будет менять оборудование, что к 1 января магазины вряд ли сделают, - пояснил «Комсомолке» Дмитрий Сивенков, директор вычислительного центра Белкоопсоюза.