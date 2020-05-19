Польша откроет свои границы вместе с другими странами ЕС, но для Беларуси они могут остаться закрытыми

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Из-за пандемии коронавируса Польша, как и многие другие страны, закрыла свои границы в целях борьбы с нераспространением COVID-19. Но прошло два месяца, и власти стран начинают понемногу ослаблять ограничительные меры.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в мае в Европе начинают открываться рестораны и храмы, а с июня приоткроются и границы. Например, во Франции готовы не только открыть границы, но и запустить работу туристического сектора.

О том, что и Польша, как и другие страны Европы, планирует с 15 июня открыть свои госграницы, в видеоэфире заявила Ядвига Эмилевич, вице-премьер и министр развития страны, сообщил polatnews.pl.

- Если ситуация будет развиваться более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня будет возможно открыть границы, - с осторожностью объяснила вице-премьер Эмилевич.

Правда, польский чиновник добавила, что, возможно, границы в итоге будут открыты только с некоторыми государствами-соседями, как и туризм возобновится только с некоторыми странами. Это будет зависеть от того, насколько контролируема эпидситуация в каждом отдельном случае.

Напомним, ранее Эстония заявила о закрытии авиасообщения с Беларусью с 24 мая из-за высоких рисков заболеваемости COVID-19, в расчете более 25 человек на 100 тысяч населения.

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