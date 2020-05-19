2020-05-19T12:31:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Специалистам соцобслуживания, которые контактируют с пациентами с COVID-19, выплатят надбавки

Максимальный размер надбавки составит 1,5 тысячи рублей
Полина СВЕТЛОВА
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Надбавка врачам-специалистам составит 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним медобразованием – 1,3 тысячи рублей, другим работникам – 900 рублейНадбавка врачам-специалистам составит 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним медобразованием – 1,3 тысячи рублей, другим работникам – 900 рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Лукашенко подписал указ «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги», сообщили в пресс-службе президента.

Надбавки работникам соцобслуживания, которые контактируют с пациентами с инфекционными заболеваниями и контактами первого уровня, будут отличаться в зависимости от категории работников и степени их контакта с инфицированными.

Так, если в организации выявили инфекцию или кто-то из работников контактировал с инфицированными, контактами первого уровня, надбавка врачам-специалистам составит 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним медобразованием - 1,3 тысячи рублей, другим работникам - 900 рублей.

Если в организации социального обслуживания нет выявленных случаев инфекций или контактов первого уровня, надбавки будут такими: для врачей-специалистов - 500 рублей, среднего медперсонала - 400 рублей, других работников - 250 рублей.

В документе сказано, что работникам социального обслуживания, которые работают вахтовым методом, предоставят места для проживания в организациях и выплатят компенсацию.

Документ уже вступил в силу, он распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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