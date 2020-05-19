Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года: +936 заболевших и +4 умерших

На 19 мая в Беларуси 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на коронавирус Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Беларуси на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в официальном телеграм-канале Минздрава.

Всего в Беларуси зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 175 (+4 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и, как отмечают в Минздраве, с рядом хронических заболеваний. В целом по стране провели 375 076 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 мая 2020 года: число зараженных превысило 30 тысяч, медики говорят о плато, экспресс-тестов в продаже так и нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 19 мая 2020 года (Читать далее)

«Большинству карантин пошел во благо. Но у иностранцев дела плохи»: белорус пережил вспышку коронавируса в Китае и рассказывает о ситуации сейчас

Артем Новик поделился своими впечатлениями о самоизоляции и ударе по бизнесу, а также о том, как в Поднебесной изменилось отношение к иностранцам (Читать далее)