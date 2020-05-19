2020-05-19T13:11:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года: +936 заболевших и +4 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года
Полина СВЕТЛОВА
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На 19 мая в Беларуси 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на коронавирусНа 19 мая в Беларуси 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на коронавирусФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Беларуси на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в официальном телеграм-канале Минздрава.

Всего в Беларуси зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 175 (+4 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и, как отмечают в Минздраве, с рядом хронических заболеваний. В целом по стране провели 375 076 тестов.

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