Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года: +936 заболевших и +4 умерших
В Беларуси на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в официальном телеграм-канале Минздрава.
Всего в Беларуси зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 175 (+4 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и, как отмечают в Минздраве, с рядом хронических заболеваний. В целом по стране провели 375 076 тестов.
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