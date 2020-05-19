2020-05-19T14:01:49+03:00
Политика
КП Беларусь

«Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтоб уж заразить навсегда». Ермошина о работе по регистрации инициатиных групп

Глава ЦИК сравнила свою работу с «работой медиков в чумном бараке»
Ирина КОЗЛИК
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Выборы президента назначены на 9 августа. Это пятая кампания для главы ЦИК Лидии Ермошиной.Выборы президента назначены на 9 августа. Это пятая кампания для главы ЦИК Лидии Ермошиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На заседании ЦИК 19 мая была зарегистрирована только одна инициативная группа – по выдвижению кандидата в президенты Натальи Кисель.

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Марины Адамович - жены оппозиционного политика Николая Статкевича. Причина: недостаточное количество членов инициативной группы. Отказано в регистрации инициативной группы и для оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича. Причина: непогашенная судимость.

В группе у Марины Адамович, по словам заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян, были сведения о 173 человеке.

- Отсутствуют сведения о серии и номере паспорта в отношении 151 члена инициативной группы, в связи с чем они не учитываются в общем количестве членов инициативной группы, - сказала Мкртычян. - Таким образом, группа Адамович фактически включает 22 избирателя, тогда как по требованию статьи 61 Избирательного кодекса минимальное количество членов инициативной группы - 100 избирателей. У комиссии нет законных оснований для регистрации инициативной группы.

- Госпожа Адамович перехитрила сама себя, - ответила на это Лидия Ермошина. - Она же, по сути дела, представила сначала с паспортными данными свои списки. Но потом, когда они увидели, что мы звоним и проверяем, она решила их изменить. И поздно вечером, уже после окончания рабочего дня, наверное, около шести часов, она принесла новый список взамен, где просто-напросто забыла указать паспортные данные. Это вот тогда, когда нет предела совершенству, и человек, вполне возможно, когда работает очень много, что-то пропускает. В итоге вновь поданные списки по формальным основаниям не соответствуют требованиям закона и не могут быть сочтены как истинные.

Марина Адамович взяла слово и спросила, почему члены ЦИК пришли на заседание без масок и перчаток.

- Мы тут в масках и перчатках, вы присутствуете тут без них, - сказала она. - Простите, дышите на нас, высказываете свои эмоции, распространяете, возможно, коронавирус.

- Наверное, потому, что у вас в составе группы вообще был коронавирусный больной, который дышал тоже на нас без перчаток и сейчас находится на карантине, - ответила на это Лидия Ермошина на это ответила.

Отказы получили и 18 «кандидатов протеста» из команды Николая Статкевича. Это Дмитрий Кудравец, Петр Карабанов, Николай Соляник, Тамара Потоцкая, Владимир Невмержицкий, Регина Беркус, Александр Якушков, Елена Давыдова, Александр Школьников, Владимир Кийко, Юрий Новиков, Юрий Чудинович, Сергей Статкевич, Виктор Шорец, Юрий Косач, Александр Абрамович, Наталья Стрельченко и Алексей Зуевич.

За заседании, которое транслировалось онлайн, Лидия Ермошина обвинила сторонников Николая Статкевича в заразить ее коронавирусом.

Напомним, «кандидатов протеста» Статкевича – около 30 человек.

- Они принимали все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу ЦИК. Как физически потому что 30 обращений, постоянная смена списков, которая происходит накануне... Физические условия этой недели были таковы, что можно сравнивать с работой медицинских работников в том самом чумном бараке. Настолько они были физически тяжелыми. Ощущение, что данная группа просто специально это делала, чтобы полностью парализовать работу ЦИК и сорвать выборы, - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, членов ЦИК еще и физически хотели вывести из строя.

- В составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, ей хотелось плюнуть в мою приемную, чтоб уж заразить навсегда. Потом, когда ее смогли изолировать и посадить на карантин, знаете кого она назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы. Нашего главного юриста Галину Васильевну, для того, чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат. Эти дни были для нас очень сложны.

На заседании 20 мая будут рассматриваться документы на регистрацию остальных потенциальных кандидатов: Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской, Сергея Черечня, Ольги Ковальковой, Юрия Губаревича, Николая Козлова.

- Приглашены адекватные люди, которые действительно хотят стать кандидатами в президенты. Будет совсем другой разговор, - считает Лидия Ермошина. – Да и проверка не показывает тех нарушений, которые есть массово у тех, кто разделяет взгляды Статкевича.

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