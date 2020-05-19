2020-05-19T13:24:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минской квартире сотрудники МЧС спасли из огня бабушку и внука

Они находились на полу в бессознательном состоянии
Сергей ДиндиковСергей Диндиков
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Квартира закопчена. Выгорело имущество площадью два квадратных метра. Фото: 112.byКвартира закопчена. Выгорело имущество площадью два квадратных метра. Фото: 112.by
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18 мая, в пятом часу вечера на пульт МЧС поступило сообщение о дыме из квартиры на втором этаже пятиэтажки в Минске на улице Ольшевского. Когда они туда подъехали, то ничего не увидели, возможно, даже была мысль о ложном звонке. Произведя разведку, спасатели всё же обнаружили квартиру, в которой горело имущество площадью два квадратных метра, сообщается в источнике.

Работники МЧС вскрыли входную дверь. На полу в коридоре лежала хозяйка с внуком, оба без сознания. Их откачали, вывели на свежий воздух и передали подъехавшей скорой. После осмотра их медработниками мальчика 2004 года рождения госпитализировали с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. С бабушкой всё хорошо.

Эвакуация остальных жильцов не потребовалась. Пожар потушили. Квартира закопчена. Повреждено имущество на вышеуказанных двух квадратах. Причина пожара устанавливается.

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