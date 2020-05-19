Лукашенко: «Длительные карантины и самоизоляция отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности»

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Президент отметил, что ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике, но ее восприятие в большинстве стран сейчас кардинально меняется.

- Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики, - отметил Александр Лукашенко, его слова передает пресс-служба.

Он добавил, что сейчас чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для некоторых государств и даже континентов и на ближайшую, и на отдаленную перспективу. Одна из самых острых проблем - обеспечение людей продовольствием.

- Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей. Надеемся, что Россия, как локомотив нашего интеграционного объединения, будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран, - подчеркнул Александр Лукашенко.