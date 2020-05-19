В Кобринском районе сельчанин устроил из своего гаража кофешоп - курил там с друзьями марихуану

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Уголовные дела за незаконное хранение наркотиков (ч. 1 ст. 328) и за предоставление помещения для потребления наркотиков (ч. 1 ст. 332) возбудили в отношении 32-летнего жителя Кобринского района.

Как следует из материалов дела, сельчанин с декабря 2017-го по март 2020-го употреблял вместе с друзьями марихуану в своем гараже. Там же он снабжал их устройствами для курения. При обыске в гараже нашли более 160 граммов травки.

Расследование завершено, мужчину ждет суд. И отвечать ему придется не только за хранение наркотика, но и за то, что устроил из своего гаража место для употребления наркотика - в Беларуси это тоже уголовное преступление. За это может грозить арест, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

- В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что изъятую марихуану хранил для личного употребления, - комментирует официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Известно, что в биографии сельчанина уголовных дел раньше не было. Суда он ждет дома, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.