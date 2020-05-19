2020-05-19T14:01:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пиноккио джус». Как называют белорусский березовый сок за границей

На поистине белорусский бренд облизываются даже в Китае
Сергей Диндиков
Поделиться:
Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин. Скриншот ctv.byЭто кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин. Скриншот ctv.by
Изменить размер текста:

17 мая на телеканале СТВ показали сюжет о Быховском консервно-овощесушительном заводе. Особым вниманием удостоился консервированный березовый сок. По словам заведующей складом Елены Сычевской, большой популярностью сок пользуется не только у нас в Беларуси, но и за границей, где его называют «Пиноккио джус». «Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин», - добавила заведующая. А корреспондент отметила, что на поистине белорусский бренд облизываются даже в Китае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите на новый футбольный стадион, который в Минске построят к 2023 году

С натуральным травяным полем по требованиям ФИФА и vip-зоной со скайбоксами (подробности).

Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?

Большинство изменений должно вступить в силу с 1 января 2021 года (подробности).

Беларусь хочет взять два кредита у Китая

У нашей страны кредитный рейтинг на уровне В со стабильным прогнозом (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: в Академии МВД проводят дезинфекцию от коронавируса: «До этого обрабатывали госпиталь и СИЗО»
На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом
«Беларуськалий» подписал контракт с Индией
Погода в Беларуси 20 мая: дожди, грозы и до +16
Статистики подсчитали, сколько средний белорус тратит в день на покупки
Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь
На торгах 19 мая доллар упал в цене, стоимость евро выросла
Из-за проблем на границе срок временного ввоза автомобилей продлили до 30 сентября
«Когда прибыли спасатели, мужчина держался за затопленную лодку». На Нарочи утонули два человека
«Пиноккио джус». Как называют белорусский березовый сок за границей
В Кобринском районе сельчанин устроил из своего гаража кофешоп - курил там с друзьями марихуану
Лукашенко: «Длительные карантины и самоизоляция отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности»
В Минской квартире сотрудники МЧС спасли из огня бабушку и внука
«Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтоб уж заразить навсегда». Ермошина о работе по регистрации инициатиных групп
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2020 года: +936 заболевших и +4 умерших
Специалистам соцобслуживания, которые контактируют с пациентами с COVID-19, выплатят надбавки
Польша откроет свои границы вместе с другими странами ЕС, но для Беларуси они могут остаться закрытыми
С 5 июня наличку с карты можно будет снять в кассе магазина
ЦИК зарегистрировал инициативную группу Натальи Кисель
С Петришенко по правую руку: стало известно, кто вместе с Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС от Беларуси
В двух районах Витебской области - 322 случая COVID-19
Видеофакт. В Молодечно очевидец вынес из горящего здания 60-летнюю женщину
Сегодня в Минске разыграют 100 тысяч рублей и другие крупные призы
«Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»: Иван Ургант заявил, что с белорусского футбола невозможно слезть
«Попросил перейти на сайт банка - и похитил 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро». МВД - о популярных схемах воровства денег со счетов
Вслед за лекарством есть и вакцина: в США заявили об успешных испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19