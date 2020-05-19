«Пиноккио джус». Как называют белорусский березовый сок за границей

Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин. Скриншот ctv.by

На поистине белорусский бренд облизываются даже в Китае

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17 мая на телеканале СТВ показали сюжет о Быховском консервно-овощесушительном заводе. Особым вниманием удостоился консервированный березовый сок. По словам заведующей складом Елены Сычевской, большой популярностью сок пользуется не только у нас в Беларуси, но и за границей, где его называют «Пиноккио джус». «Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин», - добавила заведующая. А корреспондент отметила, что на поистине белорусский бренд облизываются даже в Китае.

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