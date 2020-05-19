«Когда прибыли спасатели, мужчина держался за затопленную лодку». На Нарочи утонули два человека

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Днем 18 мая 61-летний житель Мядельского района с двумя минчанами - 23 и 50 лет - на моторной лодке вышли в акваторию озера Нарочь. Когда лодка была на расстоянии двух километров от берега, судно начало тонуть, двое мужчин оказались в воде, сообщает Следственный комитет.

Когда на место прибыли спасатели, за затопленную лодку держался 50-летний мужчина, его забрали в больницу. Еще двоих извлекли из воды, они скончались.

Выяснилось, что лодка не прошла технический осмотр. На ней не было кормового поплавка, что не позволяло в случае попадания воды внутрь оставаться на плаву.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 316 (нарушение лицом, управляющим маломерным судном, правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.