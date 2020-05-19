Из-за проблем на границе срок временного ввоза автомобилей продлили до 30 сентября

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Ситуация касается белорусов и иностранцев, которые ввезли на территорию Таможенного союза автомобили на иностранных номерах. По закону в этом случае на границе нужно заплатить стоимость растаможки, а машину вывезти назад в течение года. Тогда Стоимость растаможки возвращают. Но сейчас границы закрыты - в мире бушует коронавирус. Как быть тем, у кого срок временного ввоза подходит к концу? Его продлили до 30 сентября - это решение совета ЕЭК. Оно вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобили, сроки временного ввоза по которым истекают с 1 марта по 30 сентября 2020-го. Срок временного ввоза продлевается автоматически, обращаться в таможенный орган не нужно.

- Закрытие границ отдельными странами из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вызвало определенные трудности в соблюдении законодательства по вывозу транспортных средств с территории ЕАЭС в связи с истекшим предельным сроком их временного ввоза. Государственный таможенный комитет инициировал рассмотрение вопроса о продлении такого срока на площадке Евразийской экономической комиссии, - отметили в ГТК.