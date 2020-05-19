КП Беларусь
На торгах 19 мая доллар упал в цене, стоимость евро выросла
Подорожал и российский рубль
Цена доллара по результатам последних торгов - 2,4159 рубляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи сообщили об итогах последних торгов.
Доллар подешевел на 0,0206 рубля и теперь стоит 2,4159 (еще 18 мая цена была на уровне 2,4365).
Стоимость евро выросла на 0,0084 рубля - сейчас за 1 евро нужно отдать 2,6418 (18 мая - 2,6334).
Российский рубль увеличился в цене на 0,001 рубля до 3,3382 за 100 российских рублей (18 мая - 3,3372 за 100 российских рублей).
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