Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь

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Как сообщили в пресс-службе президента, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Пока такой интеграции в ЕАЭС нет.

Странами ЕАЭС был подготовлен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Президент России говорит, что его подписи мешает только несогласие в одном вопросе - тарифы на газ.

Владимир Путин также сказал, что если армяне и белорусы будут придерживаться своей позиции, то возможно вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы она была одобрена. Пусть цены на газ обсуждают эксперты государств-членов и Евразийской экономической комиссии, предложил Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перенести утверждение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции на 2025 год. Токаев добавил, что некоторые вопросы и принятие документа лучше обсуждать в личной встрече, которая все равно состоится.

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Во вторник, 19 мая, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (подробности).