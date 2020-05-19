2020-05-19T15:38:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Статистики подсчитали, сколько средний белорус тратит в день на покупки

Средний чек в магазине увеличился на 1,3 рубля
Виктор ПАЖИТОК
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Опубликована свежая статистика трат белорусовОпубликована свежая статистика трат белорусовФото: Надежда БУТОВИЧ
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Дневной розничный товарооборот в пересчете на душу населения составил в январе - апреле 14,5 рубля. Для сравнения: годом ранее средний чек был меньше - 13,2 рубля. По данным Белстата, в названный период суммарный объем трат белорусов в магазинах, ТЦ и на рынках увеличился на 6,3% (относительного аналогичного периода 2019 года). При этом отмечается, что население стало гораздо меньше тратить на походы в рестораны и кафе. Так, товарооборот сектора общественного питания за первые четыре месяца 2020 года составил 810,2 миллиона рублей - это на 11,2% меньше, чем год назад.

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