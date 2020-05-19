Погода в Беларуси 20 мая: дожди, грозы и до +16

Прошло только две трети мая, а количество осадков уже приближается к месячной норме

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В ближайшее время ждать теплой сухой погоды, похоже, не стоит. Дождливо будет в течение недели. В ночь на среду, 20 мая, почти по всей стране пройдут дожди, сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Днем будет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а местами возможны и грозы. Ночью воздух прогреется всего до 2 - 8 градусов, днем до 10 - 16.

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