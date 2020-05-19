«Беларуськалий» подписал контракт с Индией

БКК заключила стратегически важные для экономики Беларуси контракты Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В конце апреля было подписано соглашение с Китаем

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«Белорусская калийная компания» заключила контракт на поставку калийных удобрений в Индию. Срок подписанного соглашения - до конца 2020 года. Сообщение об этом размещено на официальном интернет-портале БКК. Беларусь возобновит поставку удобрений индийским партнерам по цене 230 долларов за тонну.

30 апреля «Беларуськалий» проинформировал о заключении соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC). Срок контракта - текущий год, стоимость тонны калийных удобрений - $220.