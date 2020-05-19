На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом

С положительным результатом теста на COVID-19 на предприятии зарегистрировано 29 человек

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Как сообщает газета «Гродненский химик», количество инфицированных коронавирусом работников дошло до 29. Выздоровели уже 8 человек. На данный момент предприятие насчитывает 37 контактов первого уровня и 38 второго. Контакты первого уровня зарегистрированы и в филиале «Завода Химволокно». Сейчас их там четверо.

В конце апреля мы уже упоминали об этом предприятии. На тот момент здесь было всего 9 контактов первого уровня.

На 19 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых раньше был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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