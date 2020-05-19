2020-05-19T16:16:52+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт: в Академии МВД проводят дезинфекцию от коронавируса: «До этого обрабатывали госпиталь и СИЗО»

Перед этим обрабатывали госпиталь и СИЗО
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Дезинфекция в Академии МВД плановая.Дезинфекция в Академии МВД плановая.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Сегодня, 19 мая, возле Академии МВД люди в специальной защитной одежде проводили дезинфекцию у входа в здание.

- В академии проводится плановая дезинфекция. Это форма работы по профилактике. Сначала госпиталь обрабатывали, потом, насколько я знаю, СИЗО, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. - Да, у нас есть заболевшие, и в Академии МВД тоже. Министр (Юрий Караев. - Ред.) это отмечал в том числе.

По словам Чемодановой, Академия МВД работает в прежнем режиме.

- Если бы внесли изменения по эпидрежиму, я была бы в курсе.

Заболели коронавирусом и курсанты Академии МВД. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Заболели коронавирусом и курсанты Академии МВД.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, как рассказал в начале мая глава МВД Юрий Караев, в системе МВД около 500 заболевших коронавирусом. Среди них и курсанты Академии МВД и факультета внутренних войск.

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Фотофакт: в Академии МВД проводят дезинфекцию от коронавируса: «До этого обрабатывали госпиталь и СИЗО»
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