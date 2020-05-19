У 11-классников в Минске в этом году не будет выпускного

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Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома. Аттестаты выпускникам вручат в течение дня: конкретное время определяет школа. В комитете по образованию добавили, что никаких вечерних торжественных мероприятий не планируется.

В этом году школы в Минске оканчивают больше 9 600 одиннадцатиклассников.

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