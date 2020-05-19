2020-05-19T17:26:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси есть люди, которые не заболеют коронавирусом

Это те, кто болел 17 лет назад другими вирусными заболеваниями
Сергей Диндиков
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S309 может стать терапией или средством профилактики коронавируса.S309 может стать терапией или средством профилактики коронавируса.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В журнале Nature сообщается, что ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS или атипичной пневмонией в 2003 году.

Первый случай SARS был зарегистрирован в ноябре 2002 года на юге КНР. После вирус распространился на Гонконг и Вьетнам, а уже в конце февраля 2003 года - и на остальные страны и континенты. Тогда было зафиксировано 8098 случаев в 29 странах. Всего умерли 774 человека.

У людей, переболевших атипичной пневмонией 17 лет назад, есть в крови антитело S309, которое эффективно нейтрализует коронавирус.

Для исследователей первостепенное значение имеют усилия по разработке вакцин и терапии для сдерживания пандемического распространения данного вируса.

По словам ученых, два вируса имеют одинаковые части S-белка, на которые нацелены антитела. Получается, люди, которые заразились одним вирусом, к другому невосприимчивы. Таким образом, если в антидот включить и S309, это может стать терапией или средством профилактики нового коронавируса.

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