«Говорила мужу, что регулярно откладывает деньги, а на самом деле тратила». В Минске женщина инсценировала ограбление, чтобы не расстраивать супруга

Женщина принесла на авторынок сувенирные доллары, которые купила несколько лет назад для выкупа невесты в свадебном конкурсе Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Сообщение о краже поступило в милицию 15 мая. На авторынке перед покупкой машины женщина обнаружила, что у нее пропали деньги. Она обратилась в РУВД и рассказала, что из сумочки исчезли 26 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Но позже выяснилось, что никакого преступления не было, сообщает пресс-служба МВД.

Женщина призналась: позвонила в милицию, чтобы обмануть мужа, который приехал с ней на авторынок. Задолго до этого она говорила мужчине, что регулярно откладывает деньги, заработанные в коммерции. Но на самом деле деньги уходили на личные и семейные нужды. Об этом женщина не говорила, чтобы не расстраивать мужа.

В тот день они приехали в Минск, чтобы купить машину и внести задаток на покупку квартиры для дочери. Накануне поездки решили пересчитать деньги. Женщина попросила мужа завесить шторы и погасить свет - якобы для того, чтобы соседи не увидели. На самом деле это нужно было для того, чтобы муж не заметил подмену - вместо настоящих денег женщина пересчитала сувенирные евро и доллары, которые пару лет назад покупала для свадебного конкурса.

Уже на авторынке, пока муж разговаривал с продавцом, женщина достала сувенирные деньги и спрятала их, после этого позвонила в милицию.

Из-за того что правда раскрылась до того, как заявление приняли, в отношении женщины составили административный протокол за заведомо ложное сообщение. Ей грозит штраф до 405 рублей.