Водитель 57 лет умер под колесами погрузчика в Столбцовском районе
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что в Столбцовском районе водитель умер под колесами погрузчика.
- Стало известно, что 16 мая водитель одного из предприятий под Столбцами занимался подготовкой техники для выполнения сельхозработ. Когда мужчина подошел к погрузчику, тот начал движение и травмировал его. Водитель скончался на месте. Ему было 57 лет, - пояснили в СК.
Специалисты осмотрели место происшествия, допросили работников предприятия, изъяли документацию, которая связана с техникой безопасности. Проводятся специальные работы по установлению технического состояния погрузчика и причины смерти водителя. Назначены экспертизы.
Проводится проверка.
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