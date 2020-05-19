Водитель 57 лет умер под колесами погрузчика в Столбцовском районе

Водитель умер под колесами погрузчика при выполнении сельхоз работ. Фото: Телеграм-канал СК

Изменить размер текста: A A

В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что в Столбцовском районе водитель умер под колесами погрузчика.

- Стало известно, что 16 мая водитель одного из предприятий под Столбцами занимался подготовкой техники для выполнения сельхозработ. Когда мужчина подошел к погрузчику, тот начал движение и травмировал его. Водитель скончался на месте. Ему было 57 лет, - пояснили в СК.

Специалисты осмотрели место происшествия, допросили работников предприятия, изъяли документацию, которая связана с техникой безопасности. Проводятся специальные работы по установлению технического состояния погрузчика и причины смерти водителя. Назначены экспертизы.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Когда прибыли спасатели, мужчина держался за затопленную лодку». На Нарочи утонули два человека.

Следователи возбудили дело за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели людей. (подробности)