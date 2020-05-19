В Витебске 12 человек за день стали донорами плазмы
Одним из добровольцев, которые 19 мая сдали плазму в Витебске, стал витебчанин Александр Запьянцев, пишет belta.by. У него уже есть опыт в этом деле, мужчине даже присвоено звание почетного донора.
- Когда сам побывал в этой ситуации, видел других больных, то ясно понимаю, насколько это важно - оказать посильную помощь людям в тяжелом положении, - Александр объясняет, почему решил прийти.
В больницу он попал как контакт первого уровня. Тест на коронавирус оказался положительным. А дальше – карантин, 29 дней лечения – все это время мужчина находился в тяжелом состоянии.
Александр благодарит медиков, которые борются за жизнь каждого пациента:
- Работают на износ. Это на самом деле герои нашего времени.
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