В Витебске 12 человек за день стали донорами плазмы

Через плазму выздоровевшего человека пациенту с коронавирусом можно передать пассивный иммунитет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Требования к донорам серьезные: они должны перенести коронавирус в легкой форме, выздороветь, а после выписки из больницы должно пройти минимум 15 дней

Изменить размер текста: A A

Одним из добровольцев, которые 19 мая сдали плазму в Витебске, стал витебчанин Александр Запьянцев, пишет belta.by. У него уже есть опыт в этом деле, мужчине даже присвоено звание почетного донора.

- Когда сам побывал в этой ситуации, видел других больных, то ясно понимаю, насколько это важно - оказать посильную помощь людям в тяжелом положении, - Александр объясняет, почему решил прийти.

В больницу он попал как контакт первого уровня. Тест на коронавирус оказался положительным. А дальше – карантин, 29 дней лечения – все это время мужчина находился в тяжелом состоянии.

Александр благодарит медиков, которые борются за жизнь каждого пациента:

- Работают на износ. Это на самом деле герои нашего времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я просто хочу, чтобы человек жил»: перенесшие коронавирус белорусы рассказали, почему сдают кровь, а медики - как получают из нее «плазму с иммунитетом»

В больницу приходят белорусы, которые перенесли коронавирус и решили стать донорами иммунной плазмы. Мы узнали, кто они, и посмотрели, как все происходит [фото + видео] (Читать далее)