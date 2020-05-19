По указу Лукашенко срок действия некоторых видов документов продлен на три месяца

Лукашенко подписал о продлении срока действия на три месяца для некоторых видов документов. Фото: yandex.by

Среди них паспорта, водительские права, справки и разрешения

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Как сообщили в пресс-службе Президента, 19 мая Лукашенко подписал указ №172 «О продлении срока действия документов» на три месяца.

К примеру, если срок действия справки истекает 30 апреля, то она будет действительна до 31 июля. Соответственно, если срок водительских прав истекает 5 июня, то документы будет действительны до 5 сентября.

Данные меры приняты в период сложной эпидемиологической обстановки в Беларуси и помогут людям избежать посещения различных инстанций.

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