По указу Лукашенко срок действия некоторых видов документов продлен на три месяца
Как сообщили в пресс-службе Президента, 19 мая Лукашенко подписал указ №172 «О продлении срока действия документов» на три месяца.
К примеру, если срок действия справки истекает 30 апреля, то она будет действительна до 31 июля. Соответственно, если срок водительских прав истекает 5 июня, то документы будет действительны до 5 сентября.
Данные меры приняты в период сложной эпидемиологической обстановки в Беларуси и помогут людям избежать посещения различных инстанций.
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