2020-05-19T18:31:03+03:00
Общество
КП Беларусь

По указу Лукашенко срок действия некоторых видов документов продлен на три месяца

Среди них паспорта, водительские права, справки и разрешения
ИННА КОРСАК
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Лукашенко подписал о продлении срока действия на три месяца для некоторых видов документов. Фото: yandex.byЛукашенко подписал о продлении срока действия на три месяца для некоторых видов документов. Фото: yandex.by
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Как сообщили в пресс-службе Президента, 19 мая Лукашенко подписал указ №172 «О продлении срока действия документов» на три месяца.

К примеру, если срок действия справки истекает 30 апреля, то она будет действительна до 31 июля. Соответственно, если срок водительских прав истекает 5 июня, то документы будет действительны до 5 сентября.

Данные меры приняты в период сложной эпидемиологической обстановки в Беларуси и помогут людям избежать посещения различных инстанций.

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