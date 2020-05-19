В Могилевской области мужчина избил свою жену и через несколько дней она умерла в больнице
Как сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, между мужем и женой 14 мая произошла ссора. Супруг нанес женщине множество ударов руками и ногами по разным частям тела.
«Женщина в милицию не обращалась. Спустя несколько дней ей стало плохо. Потерпевшую оперативно госпитализировали. Но 38-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм», — рассказали в СК.
Мужчина 39 лет задержан. Возбуждено уголовное дело. Специалисты провели осмотр места происшествия с помощью специальной техники. Назначены экспертизы, опрошены свидетели и подозреваемый.
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