КП Беларусь
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Крупный приз помогла разыграть теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко определила выигрышный код, который принес удачу Наталии Атрощик из Вилейки
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В Минске совсем недавно завершился розыгрыш призов 142 тура игры «Удача в придачу!». Для кого же он стал счастливым?
100 тысяч рублей выиграла Наталия Атрощик из Вилейки. 50 тысяч рублей достались Марии Лукьяновой из Гомеля. Обладателем 40 тысяч стала Ольга Шимченко из Слуцка. А 30 тысяч рублей выиграла Вероника Моисеева из Новолукомля Витебской области.
Поздравляем победителей! А вдруг в следующем туре повезет вам?