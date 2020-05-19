Кто выиграл 100 тысяч рублей?

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В Минске совсем недавно завершился розыгрыш призов 142 тура игры «Удача в придачу!». Для кого же он стал счастливым?

100 тысяч рублей выиграла Наталия Атрощик из Вилейки. 50 тысяч рублей достались Марии Лукьяновой из Гомеля. Обладателем 40 тысяч стала Ольга Шимченко из Слуцка. А 30 тысяч рублей выиграла Вероника Моисеева из Новолукомля Витебской области.

Поздравляем победителей! А вдруг в следующем туре повезет вам?