Не повезло: житель Гродненской области нарушил самоизоляцию и теперь заплатит штраф в размере 810 белорусских рублей

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В РОВД Мостовского района рассказали, что в суде было рассмотрено сразу несколько материалов, которые касаются самоизоляции. Так, за нарушение режима был оштрафован мужчина. Сумма штрафа составляет 810 белорусских рублей. Еще шестерых нарушителей ждут подобные штрафы.

«Вместе с санслужбой и медиками мы ежедневно посещаем тех, кто вынужден соблюдать самоизоляцию. Мы просим людей выглянуть в окно или просто звоним им в дверь без предупреждения. К сожалению, не всегда удается застать самоизолированных людей дома», — рассказал заместитель начальника Мостовского РОВД Алексей Литош.

Медики не раз предупреждали о том, что если у больного коронавирусом не наблюдаются симптомы, то это не значит, что он не заразен.

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