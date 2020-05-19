2020-05-19T19:30:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Не повезло: житель Гродненской области нарушил самоизоляцию и теперь заплатит штраф в размере 810 белорусских рублей

Еще шестерых «счастливчиков» ждут подобные штрафы
ИННА КОРСАК
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Житель Гродненской области за нарушение самоизоляции оштрафован на 810 белорусских рублей. Фото: tut.byЖитель Гродненской области за нарушение самоизоляции оштрафован на 810 белорусских рублей. Фото: tut.by
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В РОВД Мостовского района рассказали, что в суде было рассмотрено сразу несколько материалов, которые касаются самоизоляции. Так, за нарушение режима был оштрафован мужчина. Сумма штрафа составляет 810 белорусских рублей. Еще шестерых нарушителей ждут подобные штрафы.

«Вместе с санслужбой и медиками мы ежедневно посещаем тех, кто вынужден соблюдать самоизоляцию. Мы просим людей выглянуть в окно или просто звоним им в дверь без предупреждения. К сожалению, не всегда удается застать самоизолированных людей дома», — рассказал заместитель начальника Мостовского РОВД Алексей Литош.

Медики не раз предупреждали о том, что если у больного коронавирусом не наблюдаются симптомы, то это не значит, что он не заразен.

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