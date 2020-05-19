2020-05-19T20:25:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Велозамки перерезали ножницами по металлу». В Минске задержали велосипедных воров

Ими оказались молодые люди 22 и 24 лет
ИННА КОРСАК
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Молодые люди воровали велосипеды из подъездов жилых домов. Фото: yandex.byМолодые люди воровали велосипеды из подъездов жилых домов. Фото: yandex.by
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В Ленинском РУВД Минска рассказали, что 19 мая были задержаны юноши 22 и 24 лет, которые совершили серию краж велосипедов. Злоумышленники воровали их из подъездов домов.

«Сразу несколько жителей Ленинского района обратились в милицию и сообщили, что у них пропали велосипеды. Нам стало известно, что злоумышленники заходили в подъезд вместе с его жильцами или же звонили в домофон и говорили, что они проживают в доме, но забыли ключи. Велозамки молодые люди перерезали ножницами по металлу. После этого велосипеды продавали в ломбард», — пояснили в Ленинском РУВД.

Сумма ущерба составляет более 2,7 тысяч белорусских рублей. Как выяснилось, юноши уже привлекались к уголовной ответственности.

Специалисты смогли установить причастность молодых людей к шести эпизодам хищения велосипедов. Есть все основания предполагать, что велосипеды злоумышленники похищали не только в Ленинском районе. Сотрудники уголовного розыска продолжают работу.

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