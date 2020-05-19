Владимир Караник: «Количество пневмоний в Витебске снизилось с 200 до 20-30 случаев за сутки»

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Владимир Караник в эфире телеканала «Витебск» сообщил, что ситуация с пневмониями и коронавирусом в Витебске улучшается.

«Если раньше за сутки у 200 человек медики обнаруживали пневмонию, то сейчас число заболевших сократилось до 30-40 человек. Мы приближаемся к естественной норме. Сезонные заболевания в 2020 году уходят с небольшим опозданием. Этому послужила теплая зима и холодная весна. Погода нормализуется и сезонные респираторные инфекции уйдут», — пояснил Караник.

Министр здравоохранения подчеркнул, что за последние три недели заболеваемость пневмониями в регионе снижается. Больницы Витебска, которые принимали заболевших коронавирусом, постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Караник также отметил, что лечить пациентов с COVID-19 и пневмониями будет только больница скорой медицинской помощи.

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