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Из-за бешеной лисы в Пинском районе объявлен карантин на два месяца
Животное оперативно отловили и усыпили
В Пинском районе объявили карантин из-за бешеной лисы. Фото: luxfon.com
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В райисполкоме Пинского района рассказали, что в деревне Тобулки объявлен карантин на два месяца из-за бешеной лисы.
«В нежилом строении жители деревни обнаружили лису и сообщили в райветстанцию. Животное оперативно отловили и усыпили. Пробы биологического материала показали, что лиса была больна бешенством», — пояснили в райисполкоме.
В районе утвержден план мероприятий по устранению проблем с бешенством. Специалисты проводят обход частных подворий, с целью выявления контактов жителей с дикими животными, а также проверку условий содержания домашних животных.
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