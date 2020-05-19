Водитель в Гродно протаранил припаркованные авто, снес столб и попытался скрыться с места происшествия

В Гродно водитель протаранил авто, снес столб и попытался скрыться с места происшествия. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказали, что 19 мая 38-летний житель Гродно протаранил припаркованные авто, снес столб и попытался скрыться с места происшествия.

«Инцидент произошел в спальном районе Ольшанка. Машины были сильно повреждены. Водитель задержан», — пояснили в ГАИ.

На месте случившегося происшествия проводятся необходимые процессуальные действия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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