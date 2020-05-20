В Подмосковье после жесткой посадки погиб весь экипаж военного вертолета
Трагедия произошла вечером вторника, 19 мая, в Клинском районе в Подмосковье, сообщает «Комсомолка».
Во время жесткой посадки недалеко от деревни Захарово разбился вертолет Ми-8. Никто из тех, кто находился на борту не выжил.
В Минобороны России подтвердили ЧП, сообщив что военный вертолет упал около 20.00 часов в подмосковном Клину, все члены экипажа скончались на месте происшествия. В пресс-службе подчеркнули, что избежать большого числа жертв удалось потому, что вертолет рухнул в поле, в удалении от жилого сектора.
– В Московской области в двадцати километрах от Клина во время учебно-тренировочного полета на безлюдной местности совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, – прокомментировали в военном ведомстве.
Пока не уточняется, сколько военнослужащих погибли, уточняется только, что тренировочный полет экипаж совершал без боекомплекта.
Сейчас назначен ряд экспертиз и проводится проверка для выяснения причин ЧП. Предварительно вертолет упал из-за технической неисправности. На месте работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.
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