2020-05-20T07:42:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Сливали топливо, воровали магнитолы, аккумуляторы и все ценное»: в Полоцке поймали банду автоворов

Четверых парней подозревают минимум в 10 кражах из авто [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Молодые люди вскрывали подержанные или совсем старые машины. Фото: pixabay.com.Молодые люди вскрывали подержанные или совсем старые машины. Фото: pixabay.com.
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Правоохранители Полоцкого района по подозрению в совершении серии автомобильных краж в регионе задержали 4 местных жителей, молодых людей в возрасте 18 – 19 лет. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Задержали группу автоворов с поличным, когда они обчищали очередную иномарку. Кстати, в основном «добычей» злоумышленников становились именно подержанные авто либо машины без сигнализации.

– Чтобы проникнуть в салон молодые люди «отжимали» капот, лобовое стекло либо крышку багажника, в совсем старых авто часто и этого делать не приходилось – владельцы оставляли на ночь машину открытой. А далее парни похищали ценные вещи, сливали топливо, снимали автотехнику. Украденное продавали, а топливом чаще всего заправляли машину одного из друзей, – пояснили в пресс-службе.

Всего за апрель – май в Полоцке произошли более 10 краж из машин. На данный момент следователи устанавливают число краж, совершенных задержанной ОПГ, оценивают сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело.

– С января 2020 года в Беларуси произошло более 600 краж из авто. Чаще всего злоумышленники обворовывают машины припаркованные на обочинах, в стороне от фонарей и камер видеонаблюдения, без сигнализаций и замков. Самый надежный способ уберечься от автокражи – парковаться на охраняемой стоянке, – уточнили в ГУ угрозыска МВД.

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Но и это не все – заявление о пропаже смартфона парень попросил отнести в милицию свою маму (подробности).

В Горках два товарища обчищали машины.

Украденное имущество продавали или «тюнинговали» своих железных коней (подробности).

Четверо полочан подозреваются в серии краж из автомобилей.

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